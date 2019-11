Adidas isi muta in Asia fabricile robotizate din Germania si SUA Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters.



Fabricile Adidas erau menite sa faca fata cererii pentru livrarea mai rapida a noilor modele pe pietele sale principale si pentru a contracara cresterea salariilor in Asia si costurile de transport mai ridicate. Initial, producatorul german de imbracaminte si echipamente sportive intentiona sa deschida o retea globala de fabrici robotizate.



