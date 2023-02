Stiri pe aceeasi tema

- Adidas ar putea pierde venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) in 2023, daca nu va putea sa vanda stocurile de produse Yeezy, firma rapperului si designerului de moda Ye, transmite CNBC. Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu…

- Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- OMV Petrom a anunțat rezultatele aferente anului 2022. Compania a avut o contribuție record la bugetul statului, de 20 de miliarde de lei, din care taxe și impozite in valoare de 19 miliarde lei și dividende in valoare de circa 1 miliard de lei. Astfel, se confirma și in acest an poziția de cel mai…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- FTX si-a declarat falimentul in Statele Unite, in noiembrie, iar Sam Bankman-Fried este arestat la domiciliu si va fi judecat pentru mai multe acuzatii de frauda. Fostul criptomiliardar, acum in dizgratie, a fost unul dintre cei mai puternici promotori publici ai Solana, promovand avantajele tehnologiei…

- ”Produsele H&M pe care le-au facut cu mine sunt un gunoi si nu le-am aprobat. Nu le cumparati”, a scris cantaretul intr-o poveste pe Instagram, luni. H&M a declarat miercuri ca va elimina linia din magazinele sale si de pe site-ul sau din ”respect” pentru Bieber. De asemenea, compania a negat afirmatiile…