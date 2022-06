Stiri pe aceeasi tema

- Stabilita de Adunarea Generala a ONU, in anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, Ziua Mondiala a Mediului (World Environment Day) este marcata, in fiecare an, pe data de 5 iunie. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș organizeaza cu ocazia Zilei Mondiale…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, susține un prim eveniment de informare, in data de 03.06.2022, cu ocazia "Zilei Mondiale a Mediului", eveniment ecologic organizat pentru conștientizarea comunitații privind importanța sortarii corecte a deșeurilor…

- In weekend, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni la spectacolul de dansuri și muzica tradiționala susținut de opt comunitați etnice din Romania și Republica Moldova, eveniment dedicat Zilei Mondiale a Diversitații Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Spectacolul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta celebrarea, la data de 3 mai 2022, a Zilei Mondiale a Libertații Presei.MAE folosește și acest prilej pentru a sublinia rolul fundamental al mass-media libere și pluraliste, in toate formele sale, tradiționale sau digitale, ca indicator esențial al bunei funcționari…

- Rectorii instituțiilor de invațamant superior tehnic din țara, dar și reprezentanți din cadrul universitaților tehnice din Timișoara, București, Cluj Napoca, personal implicat in activitațile pentru alianțele europene, vor dezbate online, miercuri 20 aprilie, teme de interes ale momentului. Universitatea…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Apei, va prezentam in premiera in Romania un montaj video prin intermediul caruia scoatem la suprafața ceea ce nu putem vedea: apele subterane. Sa facem invizibilul vizibilul! Astfel, personalitați din mediul guvernamental, reprezentanți ai societații civile (Act for Tomorrow,…

- Acțiunea va fi susținuta de mai multe echipe medicale și se va desfașura la sediul fostului Liceu “Ludovic Mrazek” din strada Mihai Bravu nr. 241. Se pot steriliza și cainii sau pisicile fara stapan. Programarile se pot face la telefon 0730585088.