ADID anunță programul de colectare a deșeurilor mari și periculoase în localitățile din zona Lugoj – Buziaș Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in zona 0 Ghizela ultimele campanii trimestriale din acest an de colectare deșeuri voluminoase și periculoase. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit la containerul RETIM! Din zona 0 Ghizela (jud. Timiș) fac parte localitațile: Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Belinț, Bogda, Boldur, Brestovaț, Chevereșu Mare, […] Articolul ADID anunța programul de colectare a deșeurilor mari și periculoase in localitațile din zona Lugoj – Buziaș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

