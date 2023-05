Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, Lidia Buble intra oficial in galeria vedetelor care au condamnari penale. Conform deciziei comunicata astazi de Curtea de Apel București, solista a primit un an de inchisoare cu suspendare, pentru mituirea a doi polițiști de la Brigada Rutiera. Lidia Buble a fost trimisa in judecata de DIICOT…

- Anca Serea și Adrian Sina sunt casatoriți de aproximativ 8 ani, insa in casnicia lor nu este numai lapte și miere. Fosta prezentatoare spune ca apar des tensiuni intre ea și soțul ei.Anca Serea și Adrian Sina formeaza un cuplu de mai bine de 10 ani și impreuna au patru copii. Prezentatoarea mai are…

- Are doar șase ani și uimește o lume intreaga cu ingeniozitatea și inteligența sa! Fiul Danei Nalbaru nu se aseamana deloc cu alți copii de varsta sa, ci ai putea spune ca se comporta și gandește ca un adolescent in toata firea.Kadri este extrem de inteligent pentru un micuț de doar șase ani! El invața…

- Monica Odagiu a fost implicata ieri intr-un accident mortal. Solista și actrița a lovit un pieton care traversa strada. In urma impactului, barbatul (35 de ani) a decedat. Vedeta din succesul cinematografic ”Teambuilding”, emisiunile ”Te cunosc de undeva”, ”Vocea Romaniei” dar și din spoturi comerciale,…

- Anca Serea a povestit, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, cum și-a caștigat banii. Vedeta a primit o suma frumoasa la varsta de 19 ani, pe vremea cand inca era la liceu. Ce a marturisit soția lui Adi Sina.

- ”A fost semnat astazi contractul pentru proiectarea si executia lotului 3 al Inelului de Centura al Capitalei (A0 Nord). Acest sector de autostrada, in lungime de 8,6 km, va asigura inclusiv legatura intre DN2 (Afumati) si DN3 (Cernica)”, a aratat Sorin Grindeanu, joi, intr-o postare pe Facebook. Potrivit…

- O situație cel puțin bizara a fost descoperita in Hațeg, acolo unde o familie traiește exclusiv in rugaciune și salbaticie. De vina ar fi capul familiei, care le-a impus soției și celor doi copii sa traiasca departe de orice e lumesc, cu excepția rugaciunii. In urma deciziilor luate, autoritațile…