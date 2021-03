Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei Cargo, a murit in aceasta dimineața la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului din Timișoara.. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 15.01.1960 – 08.03.2021”. In mesaj au fost adaugate si versurile: „Si de-o fi si eu sa morNu vreau sa va intristati! Sa cantati si sa jucati, pana in zori… Si daca din cand in cand O sa ma primiti in gand Voi fi aproape de voi!”. Pe 25 februarie…