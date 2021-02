Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca adeverintele medicale ale elevilor vor fi luate in considerare si in format electronic si a cerut ca acestia si parintii lor sa nu fie trimisi dupa alte documente medicale, fiind valabile cele emise pentru primul semestru. Cimpeanu a precizat ca,…

- Adeverințele medicale eliberate pentru primul semestru elevilor cu probleme de sanatate care nu vor putea participa fizic la cursuri raman valabile și pot fi transmise și in format electronic, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, informeaza Hotnews . Ministrul a precizat, intr-o videoconferința…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca adeverințele medicale primite de elevii cu vulnerabilitați la inceputul anului, in baza carora vor putea sa continue invațarea online, vor fi valabile și pentru inceputul semestrului al doilea, din 8 februarie. „Vom insista ca acele adeverințe…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt luate in calcul cinci situații in care va fi posibil scenariul hibrid. 1. Elevii au contraindicații medicale pentru prezența fizica, au vulnerabilitați și prezinta certificat medical.2. Elevii au aparținatori in familie care au vulnerabilitați…

- Decizia referitoare la redeschiderea școlilor din 8 februarie ar urma sa fie luata in cursul zilei de marți. Intre timp ministrul Educației a anunțat deja ca anumiți elevi vor ramane in continuare acasa. Elevii cu vulnerabilitati medicale vor invata in continuare online, spune ministrul Educației. De…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca decizia de deschidere sau inchidere a școlilor nu va fi luata și nu a fost luata de Ministerul Educației. Decizia se ia dand prioritate starii de sanatate, iar competențele sunt ale Ministerului Sanatații. Sorin Cimpeanu a detaliat duminica seara la Digi24…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a spus duminica seara, la Digi24, ca in data de 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, se implinesc trei luni de cand elevii fac exclusiv școala online, iar Ministerul Educației, dar și marea majoritate a parinților iși doresc „revenirea…