Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ni s-a intamplat cel puțin o data sa ne trezim „ințepeniți”. Se spune ca o zi buna se cunoaste de dimineata. Zicala este adevarata si se poate aplica inclusiv cand vorbim despre articulatiile noastre. Cauzele pot fi diverse, de la poziția in care dormim sau forma saltelei, pana la diverse afecțiuni,…

- Inca un medic de la spitalul din Omsk unde a fost tratat Alexei Navalnii imediat dupa ce a fost otravit vara trecuta, a incetat din viața. Este vorba despre șeful secției de traumatologie și ortopedie, Aghișev Rustam Gabasovici, care a murit saptamana trecuta, potrivit unui comunicat al spitalului,…

- Peste 20 de milioane de cetateni ai Marii Britanii au fost vaccinati impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut duminica de ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock. ”Este o reusita magnifica pentru tara noastra”, a spus oficialul intr-un mesaj postat pe Twitter. In Romania, pana duminica au fost…

- Cauzele unei nopți dormite prost sunt variate, de la griji, mult stres, alimentație sau chiar obiceiuri. Unul dintre ele: dormitul cu ușa deschisa la dormitor. Deși nu este o recomandare venita din partea medicilor ORL, ci a specialiștilor in Feng Shui, combinate cu reguli care ți-ar putea salva viața…

- In cei 11 ani de existenta, asociatia Help Autism a crescut odata cu cei de care are grija. Copiii cu autism din Romania devin adolescenti si au nevoie de o terapie specifica pentru a se adapta nevoilor varstei si pentru a putea trece in noua etapa din viata lor. Fara acest program, tinerii vor ramane…

- Constructorul german de automobile a lansat modelul ID.3 in urma cu doi ani, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. In 2020, ID.3 s-a clasat printre cele mai vandute 10 mașini electrificate la nivel mondial, cu 57.000 de exemplare comercializate. In Romania, modelul cu zero emisii din Wolfsburg este…

- 6.800 de persoane au primit ieri prima doza de vaccin AstraZeneca Foto: Arhiva. În România a început vaccinarea cu serul AstraZeneca, a anunțat coordonatorul campaniei de imunizare, medicul militar Valeriu Gheorghița. Potrivit acestuia vaccinul este eficace și deja…

- Romania a inceput administrarea vaccinurilor anti-COVID pe 27 decembrie, iar astazi a fost depașit un prag simbolic, de 1 milion de doze administrate, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). „Peste 1.000.000 de doze administrate. Romania…