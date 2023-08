Psihologul criminalist Tudorel Butoi a facut o analiza a comportamentului șoferului de 19 ani, drogat, care a izbit in plin opt oameni la 2 Mai. Menționam faptul ca doua persoane au murit in urma impactului. Iar psihologul criminalist are o parere destul de dura legata de atitudinea tanarului. ”A distrus familii. El este un naiv excentric. Nu are capacitatea de analiza și sinteza mentala la nivelul ințelepciunii. Mi-ați spus foarte multe lucruri despre el și eu vi le confirm ca in situația in care ești sub influența drogului, perceptivitatea dispare, atenția este disfuncționala, memoria la fel,…