Adevărul despre livrările de gaz către Europa de la Gazprom: cu cât au scăzut, conform ultimelor date publicate marți Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale Gazprom privind tranzitul gazelor prin Ucraina, au aratat ca exporturile medii zilnice de gaze rusești prin conducte catre Europa au scazut la 77,6 milioane de metri cubi in 2023 de la 174,8 milioane de metri cubi in 2022. Potrivit datelor Gazprom și calculelor Reuters, Rusia a furnizat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

