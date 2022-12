Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au facut publica relația aproape de momentul in care s-au desparțit. Cei doi artiști au anunțat recent ca povestea lor de iubire a ajuns la sfarșit. Mulți dintre fanii acestora sperau ca in curand sa ii vada in fața altarului, dar soarta a decis altceva. Care…

- Cristina Pucean a dat carțile pe fața dupa desparțirea de Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea a spus tot adevarul despre motivul care a dus la destramarea cuplului lor, fara ezitare. Hai sa vezi ce greșeala a facut artistul.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au spus stop unei relații extrem de frumoase. Manelistul a fost cel care a decis sa incheie atat colaborarea profesionala, cat și cea amoroasa. Acum, dupa ce s-a aflat ca nu mai sunt impreuna, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a șocat…

- Cu toții știm ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit. Cei doi au decis sa intreupa colaborarea. Cum a reacționat manelistul, dupa ce dansatoarea a confirmat separarea. A postat un mesaj emoționant.

- Bogdan de la Ploiești, mai hotarat ca niciodata! Nu mai vrea sa fie insoțit la evenimente de Cristina Pucean! Dupa luni intregi in care s-au afișat impreuna la evenimente și pe rețelele de socializare, lasand sa se ințeleaga ca formeaza un cuplu, Bogd ...

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au oficializat relația, mai ales atunci cand au publicat fotografii impreuna in ipostaze romantice. Insa, curiozitatea tuturor este daca s-au logodit in secret, deoarece oamenii au sesizat un detaliu care ii da de gol pe cei doi.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au jucat cu imaginația fanilor in ultima vreme, dupa ce au publicat postari impreuna direct din vacanța lor in Dubai. Daca pana acum au facut glume despre existența unei relații intre ei, dar au și postat fotografii care au lasat loc de interpretari, de aceasta…

- Bogdan de la Ploiești formeaza un cuplu cu celebra dansatoare Cristina Pucean, una dintre cele mai cunoscute dive din lumea manelelor. Cei doi nu se mai ascund de ochii nimanui și se lasa surprinși in cele mai tandre ipostaze. Artistul care a cucerit trendingul pe Youtube iși saruta cu pasiune iubita.