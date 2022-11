Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de milioane de americani spun ca i-ar deranja sa stea la un anumit etaj in hotelurile inalte: al 13-lea. Potrivit companiei Otis Elevator Co., marea parte a cladirilor inalte „se prefac” ca nu au etajul al 13-lea si sar direct la etajul 14. De asemenea, multi occidentali isi modifica comportamentele…

- Joi, 22 septembrie 2022, ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția de pictura „TAINA”. Cu aceasta ocazie vor fi expuse mai multe lucrari aparținand artistei sibiene Antonela Giurgiu. Ca artist plastic, Antonela Giurgiu se remarca prin modul in care incearca sa puna…

- Șeful AEP a declarat pentru „Adevarul” ca este un control in desfașurare la nivelul departamentului pentru finanțare. Candidatul USR a acuzat demararea anchetei in urma depunerii unei plangeri penale.

- Momentum, o supermașina electica dezvoltata in Romania, a fost prezentata la Timișoara in cadrul conferinței Tech Talks, care a reunit lideri și experți internaționali din tehnologie, scrie Adevarul.ro . Momentum este, de fapt, un prototip produs de o firma autohtona, Crypto Data, specializata in…

- Cifra destinului arata compatibilitatea pe care o poți avea in relație. In aceste calcule sunt luate in seama cifrele de la 1 la 9. Pentru a afla ce partener ți se potrivește, aduna data de naștere cu luna in care ai vneit pe lume și anul nașterii pana obții o singura cifra. Spre exemplu, daca […] The…

- Lolrelai a fost una dintre tinerele despre care s-a spus ca ar fi avut o relație cu juratul iUmor Mhai Bendeac, avand in vedere și momentele ei din competiție, ea ajungand chiar in finala unei sezon anterior. Acum, Ștefania Costache spune adevarul despree legatura dintre ea și celebrul actor.

- Istvan Szakats, organizatorul festivalului Khetane al comunitatilor de romi de la Pata Rat din Cluj-Napoca, denumit in gluma „Untold de Pata Rat“, a explicat pentru „Adevarul” ca evenimentul a reprezentat o infuzie de antirasism pentru oras.