Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul crimei din Mangalia! Au aparut noi detalii legate intamplarea din Constanța care a avut loc la data de 6 august 2023. Ei bine, Loredana Atanasoai, principala suspecta in acest caz, care si-a recunoscut deja faptele si a fost arestata preventiv, s-ar fi putut afla sub…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum Loredana apare in parcul din Mangalia, imediat dupa ce a abandonat cadavrul Alinei. La un moment dat, ea chiar se opreste pe o alee si verifica valiza in care a transportat cadavrul.

- S-a elucidat misterul crimei din Mangalia! Adevaratul motiv al atacului caruia i-a cazut victima AlinaMatușile Alinei, fata ucisa intr-un hotel de pe litoral, fac marturisiri uluitoare despre ce se intampla intre nepoata lor și cea care i-a luat viața. Alina a fost ucisa din invidie de catre…

- Mama principalei suspecte in cazul crimei de la Mangalia a vorbit despre tensiunile dintre cele doua fete și motivele care par sa fi dus la aceasta tragedie. Potrivit mamei Loredanei, cele doua tinere au avut o legatura stransa inca din copilarie și au fost colege de banca la școala. Mama Loredanei…

- Detalii tulburatoare ies la iveala in ceea ce privește motivul teribil al crimei din Mangalia, in care Loredana și-a ucis prietena cea mai buna. Intr-o marturisire șocanta și cutremuratoare, tanara a dezvaluit intregul adevar in fața anchetatorilor.

- Ceea ce parea a fi un caz șocant și complex se adancește intr-un labirint de detalii infricoșatoare. Loredana, tanara de 18 ani care și-a ucis prietena cea mai buna, pe Alina Elena, intr-un hotel de pe litoral, a spus povestea inspaimantatoare in fața anchetatorilor, dezvaluind nu doar cum a savarșit…

- Fata de 18 ani acuzata ca și-a omorat prietena de aceeași varsta și i-a dus trupul intr-o valiza, pana intr-un parc din Mangalia, a fost reținuta seara trecuta, 6 august, de catre procurorii din Constanța, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Suspecta in cazul crimei de la Mangalia a fost dusa…

- Procurorii au emis ordonanța de reținere pe numele Loredanei Atanasoaie, principala suspecta a crimei de la Mangalia. Aceasta este principala suspecta in cazul terifiantei crime de la Mangalia, acolo unde trupul unei tinere de doar 18 ani, Alina, a fost gasit sub o banca.Citește și: Povestea terifianta…