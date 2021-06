Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat joi ca Moscova este ingrijorata de discutiile privind acordarea Planului de actiune in vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan - MAP) Ucrainei la NATO si a catalogat aceasta "problema" a blocului militar drept una dintre "liniile rosii' pentru Rusia, relateaza…

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dintre Biden și Putin, ca șefi de stat, dupa 11 ani, cand vicepremierul SUA pe atunci a avut o intrevedere cu liderul Federației Ruse. Intalnirea de miercuri de la vila La Grange de pe malul lacului Geneva…

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat un amplu interviu saptamana aceasta despre Ucraina postului public de televiziune Rossia-1, subliniind ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”, unii dintre expertii independenti rusi apreciind ca declaratiile sale au fost adresate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut saptamana aceasta intr-un interviu ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o "linie rosie". Unii dintre expertii independenti rusi au apreciat ca declaratiile sale sunt adresate indirect presedintelui american Joe Biden, cu care liderul rus se va…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca extinderea NATO spre Est, spre Ucraina, reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”. Mai mulți experti independenti rusi cred ca declaratia a fost adresata presedintelui american Joe Biden, cu care președintele rus se va intalni saptamana viitoare la Geneva, potrivit…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…