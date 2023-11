Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat difuzat de MAE de la Budapesta, dupa intalnirea cu Kelemen Hunor, seful diplomatiei ungare a subliniat ca guvernul de la Budapesta acorda o importanta strategica cooperarii dintre cele doua tari, transmite MTI preluat de Agerpres."Cea mai importanta baza si resursa a acestei…

- Suedia trebuie sa dea dovada de respect in relatiile sale bilaterale cu Ungaria, iar membrii parlamentului ungar vor fi cu siguranta gata sa accelereze ratificarea aderarii tarii scandinave la NATO, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. Citește și: Haita de lupi, surprinsa in…

- „Avem capacitatea sa preluam traficul operatorilor aerieni din Romania”, a declarat Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, la o intalnire cu ziariștii autohtoni. CEO-ul crede ca operatorul aerian maghiar ar putea prelua oricand cursele TAROM, in cazul in care ar falimenta. La o intalnire cu presa din Romania,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a acuzat conducerea UE de standarde duble. In cadrul unei conferințe de presa dupa o intilnire la Budapesta cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, Hunor Kelemen, el a declarat ca Bruxelles-ul trateaza foarte diferit aceleași acțiuni din partea…

- Peter Szijjarto, de fața cu Kelemen Hunor: Bunele relatii romano-ungare sunt benefice etnicilor maghiari din TransilvaniaUngaria trebuie sa mentina relatii cat mai bune posibil cu tarile vecine, intrucat aceste relatii sunt de asemenea benefice etnicilor maghiari care traiesc in aceste tari, asa…

- Ungaria trebuie sa mentina relatii cat mai bune posibil cu tarile vecine, intrucat aceste relatii sunt de asemenea benefice etnicilor maghiari care traiesc in aceste tari, asa cum o demonstreaza cazul Ungariei si Romaniei, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei…

- „Doresc sa ii invit politicos, ca sa nu zic sa ii somez, pe prietenii noștri austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou și sa fie de acord cu aderarea prietenilor nostri romani la spatiul Schengen.Interesul național al Ungariei esta ca Romania sa adere la spațiul Schengen in acest an. De…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto i-a prezentat Austriei o ''cerere ferma'' de a nu bloca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, relateaza vineri MTI. Oficialul maghiar spune ca interesul național al Ungariei este ca Romania sa adere cat mai curand la Schengen, deoarece este a treia piața de…