Aderarea României la Schengen, „o prioritate” la nivel de declarații Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru Comisia Europeana, cele doua tari indeplinind toate criteriile necesare incepand din 2011, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Anitta Hipper, purtatoare de cuvant pentru afaceri interne a Comisiei Europene. ”Comisia Europeana ramane in legatura stransa cu presedintia Consiliului (Uniunii Europene) pentru a aborda extinderea Schengen. Comisia continua sa fie pregatita pentru a sprijini activ presedintia (Consiliului UE) astfel incat o decizie sa poata fi luata in 2023 atat pentru Romania, cat si pentru Bulgaria. Pozitia… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

