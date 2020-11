Stiri pe aceeasi tema

- Rochia de la nunta sa, eveniment ce a avut loc anul trecut, este licitata pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Campulung -Muscel. Loc unde bruneta (34 ani) s-a nascut. Licitația este in curs in mediul online, iar persoanele care iși doresc sa…

- Adelina Pestrițu iși doneaza rochia de mireasa, pe care a purtat-o in iulie 2019, intr-o licitație cu scop caritabil, pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Campulung-Muscel, in care s-a nascut, in urma cu aproape 34 de ani.

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au avut o nunta de lux in vara anului 2019. Dupa ce evenimentul s-a incheiat, vedeta de pe Instagram a decis ca una dintre cele doua ținute purtate in ziua cea mare sa fie licitata. Banii stranși in urma vanzarii vor fi donați copiiilor cu nevoi speciale. Gest nobil…

- Adelina Pestrițu iși doneaza rochia de mireasa, pe care a purtat-o in iulie 2019, intr-o licitație cu scop caritabil, pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Campulung-Muscel, in care s-a nascut, in urma cu 34 de ani. Licitația va fi una deschisa…

- Adelina Pestritu isi liciteaza rochia de mireasa in cadrul unei campanii de strangere de fonduri pentru renovarea sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Campulung Muscel, acolo unde s-a nascut. In doar cateva ore, suma licitata a ajuns de la 500 la 7.800 lei.

- Dupa o ședința cu șefii de secție, conducerea Consiliului Județean Neamț a gasit un al IX- lea manager, de fapt dr. Cristina Iacob-Atanasoaie a mai fost la conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, iar pe timpul mandatului sau au fost doua scandaluri rasunatoare. Unul care a vizat lucrarile…

- O colectie de cutite de vanatoare, dintre care patru lucrate de fabricanti locali din chiar trofeele de cerb vanate de Nicolae Ceausescu, va fi scoasa la licitatie marți, 17 noiembrie, in cadrul unei licitatii online Artmark, arata organizatorii intr-un comunicat.Colectia fostului dictator comunist,…