Adelina Pestrițu nu mai rezistă în izolare la domiciliu: În punctul ăsta am cedat Adelina Pestrițu nu mai rezista in izolare la domiciliu. Vedeta se afla in casa de doua luni de zile și așteapta cu nerabdare sa se incheie restricțiile și sa dea buzna la coafor. Adelina Pestrițu, mai in gluma, mai in serios, facand haz de necaz, a spus ca in tot acest timp a uitat și sa conduca, și asta pentru ca pentru prima oara a fost nevoita sa iasa din casa pentru a-și rezolva niște treburi și a fost nevoita sa se urce la volan: „Dupa doua luni am ieșit din casa, aproape ca nu mai știu sa conduc. Astazi a trebuit sa ies din casa pentru ca am avut niște lucruri de rezolvat care nu suportau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

