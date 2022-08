Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera demonteaza ideea ca nu exista prietenie dupa relație și a dezvaluit ca fostul logodnic ii este acum cel mai bun prieten. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca de fiecare data cand apare un admirator in viața ei se sfatuiește cu fostul ei iubit.

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.

- Fosta lui Mihai Costea tuna și fulgera, caci in cautare de bona, Adelina Nica s-a trezit cu o mare țeapa. Vedeta a contactat o femeie care i-a promis ca va veni sa aiba grija de copil, insa ulterior nu s-a mai prezentat și nici n-a mai raspuns la telefon.

- Dupa desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Berciu se pare ca a fost așteptata cu flori de un admirator secret. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in ultima perioada se bazeaza foarte mult pe munca, insa va fi atenta la fiecare decizie pe care o…

- Vica Blochina are un baiat in varsta de 14 ani cu Victor Pițurca și relația cu fiul ei este una foarte buna. Edan prefera acum sa stea mai mult cu tatal sau și refuza sa mearga in vacanța cu mama lui. Pentru ca Victor Pițurca sa recunoasca copilul, Vica Blochina a luptat enorm, pentru ca și-a dorit…

- Brigitte a anunțat ca divorțeaza de Florin Pastrama, dupa 3 ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a facut mai multe dezvaluiri despre motivele care au dus la desparțire. L-a dat afara din casa și regreta anii pe care i-a petrecut alaturi de el. Brigitte Pastrama a luat decizia de a pune punct…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…