- Sergiu Hanca si sotia lui, Andreea Hanca, au inceput Noul An peste mari si tari, la soare si la caldura. Cei doi au facut un obicei de a petrece Revelionul in vacante luxoase, astfel ca nici in acest an nu au vrut sa faca exceptie.

- Adela Popescu, Laura Cosoi și Dana Rogoz au profitat din plin de zilele libere și au ales sa petreaca Anul Nou peste mari și țari. Cele trei se bucura de vacanțe de neuitat și nu evita sa impartașeasca totul cu fanii lor.

- In urmatoarele ore se anunta sosirea unui numar mare de turisti in zona montana damboviteana Pad-ina-Pestera pentru a petrece Revelionul. Cei care au ales ca destinatie statiunea Padina-Pestera, trebuie sa stie ca iarna s-a instalat, temperaturile sunt destul de scazute iar in ultimele 12 ore, viscolul…

- Caldura, soare, plaja exotica, vacanta departe de tara, ce ti-ai putea dori mai mult? Va cam roade invidia, nu-i asa?... Si pe noi! Sau ne cam rodea, pana am vazut ce il pune Adela pe Radu Valcan sa faca. Si ce chinuit era si ce oropsit era si a mai venit si un caine! Asa viata trista sa ai in vacanta.

- Radu Valcan si Adela Popescu, sunt indragostiti la fel ca in prima zi Sunt mereu veseli si se comporta ca niste adolescenti. Au trecut 5 ani de cand au facut pasul cel mare si si-au intemeiat o familie. Cei doi au decis sa sarbatoreasca asa cum se cuvine una dintre cele mai importante zile din viata…

- Adela Popescu și Radu Valcan se pregatesc de o noua vacanța. Actrița și-a anunțat fanii de pe contul de socializare, ca in ziua de Craciun va pleca impreuna cu soțul ei, in Sri Lanka.„Trebuie sa va spun ca in mai puțin de o luna vom pleca in...SriLanka!!! ?? Pentru cei ce ați fost deja, poateva faceți…

- Adela și Radu Valcan și-au cumparat la inceputul acestui an o casa, insa nu au reușit sa se mute nici pana acum. Prezentatoarea tv a dezvaluit și motivul pentru care nu s-a intamplat asta. „Nu ne-am mutat. Inca se lucreaza intens la casa. Eu imi doresc ca in perioada Craciunului sa reușim sa ne mutam,…