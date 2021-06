Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara in doar cateva satpamani. La cei 36 de ani ai sai, va da naștere celui de-al treilea baiețel, iar cu ocazia implinirii a 5 anișor ai celui mai mare copil, prezentatoarea a postat o serie de imagini pe contul sau de socializare de pe vremea in…

- Adela Popescu, insarcinata in 34 de saptamani, are emoții cu puțin timp inainte de implinirea sorocului. Actrița vrea sa intre in izolare cu doua saptamani inainte de a merge la maternitate, de frica sa nu ia Covid-19 chiar inainte sa nasca, noteaza click.ro. “In primul rand, acum ma preocupa foarte…

- Adela Popescu numara saptamanile care o mai despart pana ce-l va strange la piept pe bebelușul pe care-l poarta in pantece. Partenera de viața a lui Radu Valcan se pregatește intens pentru marele eveniment, drept dovada stand faptul ca au inceput deja sa apara modificari in camera celui de-al treilea…

- Caz șocant intr-o familie din Cluj, dupa ce o femeie, mama a cinci copii, a dat naștere acasa unei fetițe perfect sanatoase. Din cauza dezinteresului pe care l-a manifestat fața de propriul copil, la cateva ore distanța, micuța a fost gasita moarta. Cum s-a produs tragedia Venirea pe lume a unui copil…

- Adela Popescu vine cu detalii despre a treia sarcina pentru fanii curioși. Deși a renunțat timpuriu la televiziune din cauza vremurilor pe care le traim, actrița a avut grija sa fie chiar mai activa decat inainte cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare. Adela Popescu, detalii despre a treia…

- Cristina Cioran este insarcinata cu primul copil, iar la 44 de ani, acasta va deveni pentru prima oara mama. Vedeta și iubitul ei sunt impreuna de doar 7 luni, insa și-au dorit foarte mult sa fie parinți. „Ne doream foarte mult dar nu am crezut ca o sa se intample așa rapid. Am incercat de trei ori…