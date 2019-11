Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan și-a amuzat fanii de pe contul de socializare, cu o imagine și un mesaj, special dedicat soției lui. Acesta le-a aratat tuturor cum arata mașina lui, dupa ce și-a dus soția la locul de munca.Masina lui Radu Valcan a ajuns plina de noroi și a ținut sa ii mulțumeasca Adelei, in stilu-i caracteristic,pentru…

- De cand a devenit mamica pentru a doua oara lucrurile s-au cam complicat in familia Adelei Popescu! Vedeta și soțul ei, Radu Valcan sunt nevoiți sa se mute intr-o casa noua, iar in aceasta perioada pregatirile sunt in toi.

- Adela Popescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Radu Valcan, iar impreuna au doi copii frumoși de care se ocupa amandoi cu foarte mult drag. Vedeta a postat recent pe contul sau de socializare o fotografie din vremea in care era inca burlacița, chiar de la petrecerea inainte de nunta,…

- Deși au trecut patru ani de la nunta lor și au impreuna doi copii, Adela Popescu și Radu Valcan nu și-au gasit timpul necesar pentru a se ocupa de schimbarea numelui ei de familie. Adela a declarat pentru Libertatea.ro ca in buletin se numește in continuare Popescu. “In buletin sunt Popescu inca, pentru…

- Radu Valcan este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de la noi, un soț și un tatic de nota 10! Toata lumea știe ca el și Adela Popescu se iubesc extrem de mult și au impreuna 2 copii superbi, pe Alexandru și Andrei.

- Adela Popescu are doi copii minunați, care cresc pe zi ce trece tot mai mult! Chiar daca vedeta este cam „zgarcita” in ceea ce privește aparițiile celor mici pe Instagram, azi le-a facut o surpriza de proporții fanilor ei și le-a facut o mare bucurie!

- Adela Popescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește varsta de 33 de ani, insa aceasta pare ca intinerește pe zi ce trece. Prezentatoarea are parte de o familie deosebita, iar soțul ei a surprins-o cu un gest mai special de la prima ora a dimineții.

- Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, implinește astazi 33 de ani, iar pentru ea, ziua a inceput cum nu se putea mai bine. Primul care a surprins-o a fost chiar soțul ei, Radu Valcan, care i-a facut public o declarație de dragoste. Radu a decis sa o duca pe Adela la sediul Pro tv…