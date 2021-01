Adela Popescu, însărcinată pentru a treia oară? Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu, insarcinata pentru a treia oara? Potrivit Spynews , in urma cu cateva zile, in mediul online, prezentatoarea TV a publicat o felicitare primita de la soacra ei, mama lui Radu. „Anul nou sa va aduca multa, multa sanatate, sa va bucurați de familia voastra frumoasa și unita, de toți cei dragi. Sa aveți liniște și pace, respect, rabdare și multa dragoste. Sa va bucurați de tot ce v-a dat Dumnezeu. Sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

