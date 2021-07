Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…

- Ilinca Vandici a fost nevoita sa mearga la spital. Vedeta și-a ingrijorat peste masura fanii din cauza starii de sanatate. Ce s-a intamplat cu moderatoarea emisiunii „Bravo, ai stil” și care sunt primele ei declarații? Cum se simte aceasta acum? Ilinca Vandici, de urgența la spital. Ce se intampla cu…

- Adela Popescu va aduce pe lume anul acesta al treilea copil al sau și al lui Radu Valcan. Prezentatoarea de la Pro TV a dezvaluit ce temeri are inainte de marele moment. A povestit cu ce se confrunta. Vedeta a mai trecut prin doua nașteri, insa de data aceasta e conștienta ca protocolul e diferit. Adela…

- Сercetatorii au asociat statul pe scaun pentru mult timp cu un numar de probleme medicale printre care se afla obezitatea si sindromul metabolic. Studiile au aratat ca statul pe scaun pentru mai multe ore creste semnificativ riscul de deces provocat de boli cardiovasculare si cancer, informeaza Mayo…

- Adela Popescu are grija sa iți țina fanii la curent atat cu momentele frumoase prin care trece, cat și cu unele ce o pun la incercare. Vedeta s-a confruntat cu o situație care nu a fost foarte placuta și a izbuncnit in lacrimi chiar in trafic, moment in care Radu Valcan, soțul sau, a tras […] The post…

- Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil. Vedeta se simte foarte bine așa ca a plecat cu familia intr-o vacanța la soare. A facut și primele declarații despre locația aleasa.Este in luna a șasea de sarcina, dar este foarte activa, se simte foarte bine. Adela Popescu, Radu Valcan și cei doi…