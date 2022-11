Stiri pe aceeasi tema

- Mancare puțina, multa mizerie și caini la limita supraviețuirii - asta au gasit polițiștii la controlul facut joi, in adapostul public din Oradea. Voluntarii spun ca animalele nu primesc hrana suficienta, sunt malnutrite, se bat intre ele pentru mancare și mor, sub ochii nepasatori ai angajaților.

- „Vreau și eu casuța mea” – Campanie de strangere de fonduri pentru cainii fara stapan din adapostul public Alba Iulia. Cum poți ajuta un patruped sa aiba cușca lui „Vreau și eu casuța mea” este campanie de strangere de fonduri pentru cainii fara stapan din adapostul public Alba Iulia, prin care oricine…

- Primaria Constanta anunta ca se continua demersurile pentru gasirea unor familii adoptive pentru cainii comunitari gazduiti de Adapostul public de animale abandonate Constanta."Adoptia este gratuita si reprezinta un gest nobil. Cainii fac parte din viata noastra si constitue o responsabilitate comuna,…

- Avand in vedere ca in aceste zile se executa o serie de lucrari privitoare la sistemul de iluminat public, desfașurate in cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene, autoritațile locale fac un apel catre proprietarii de autoturisme de a elibera, in perioada 10-15 octombrie 2022, in intervalul…

- Final fericit pentru doi catei Saptamana aceasta doi catei din Adapostul public de animale abandonate Constanta au fost adoptati de o persoana cu suflet mare. Acestia s au instalat in noul camin si par foarte fericiti ca si au gasit familia mult dorita. Aceste imagini stau marturie gestului nobil facut…

- Cainii fara stapan capturați in comuna Ciugud vor fi aduși la adapostul din Alba Iulia. Colaborare intre primarii Cainii fara stapan identificați și capturați in comuna Ciugud vor fi transportați și cazați in adapostul public din Alba Iulia. In acest sens, cele doua primarii incheie un protocol de colaborare…

- Finanțare rambursabila de 15 MILIOANE de euro, pentru reabilitarea infrastructurii de transport public din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor locali Finanțare rambursabila de 15 MILIOANE de euro, pentru reabilitarea infrastructurii de transport public din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor…