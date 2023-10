Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a „Zilelor Complexului Muzeal Arad” a inceput oficial astazi, in Sala Marii Uniri, cu o conferința de presa și cu proiecția in avanpremiera... The post Au inceput, oficial, „Zilele Complexului Muzeal Arad”. Atracțiile principale: filmul documentar „Santana. Cetatea Veche” și expoziția „Leonardo…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns in Romania. Acesta va avea primele discuții cu președintele Klaus Iohannis, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, scrie europafm.ro. Intr-un mesaj pe rețeaua X ( fosta rețea Twitter), Volodimir Zelenski mulțumește Romaniei pentru sprijinul pe care…

- Comedia savuroasa, despre imbogațitul peste noapte in era digitala, va ajunge in cinematografele din toata țara pe 27 octombrie A aparut oficial trailerul comediei “Inca Doua Lozuri”. Filmul care ii are in roluri principale pe Dragoș Bucur, Dorian Boguța și Alexandru Papadopol, va ajunge in cinematografele…

- Noua producție a lui Mircea Bravo, clujeanul care a devenit viral cu glumele sale de pe internet, iar mai recent s-a lansat in lumea producției cinematografice, și-a lansat trailerul zilele acestea. “In sfarșit putem arata secvențe din munca noastra de acum un an. Nunta pe bani a fost filmat in 23 de…

- Filmul de animație de scurt metraj „Marul fermecat și calea spre lumina", realizat de artistul plastic sucevean Catalin Alexandru Chifan, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, a fost nominalizat recent pentru cel mai bun film de scurt metraj la categoria animație, la ...

- O veche vorba spune ca ziua buna incepe de dimineața și cum astazi a inceput un nou an școlar, elevii au mari emoții in aceasta perioada. De aceea, in randurile de mai jos ți-am pregatit cateva bancuri care surprind perfect emoțiile copiilor din astfel de momente.

- Filmul TUNETE, in regia lui Ioane Bobeica, care relateaza drama localnicilor din satele de langa terenurile minate ramase dupa razboiul de pe Nistru, va fi lansat in curand. Astazi, 6 septembrie, a fost prezentat trailerul l ungmetrajului, in care pot fi auzite acordurile celebrei melodii „Daca ploaia…

- Formația americana Inter Miami a anunțat oficial, sambata seara, transferul lui Lionel Messi (36 de ani), fotbalist care era liber de contract dupa desparțirea de campioana Franței, PSG. Lionel Messi, prezentat oficial la Inter Miami Trupa din statul Florida a precizat ca Lionel Messi a semnat un contract…