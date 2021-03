Stiri pe aceeasi tema

- Congresul Extraordinar al PNȚCD, desfașurat recent la Pitești, locul in care comuniștii au pus in practica cel mai odios experiment de degradare umana, a ales noua conducere și a lansat proiectul politic. A caștigat Moțiunea lui Aurelian Pavelescu “Romania in Europa națiunilor,” președinte, europarlamentarul…

- TULPINA sud-africana a coronavirusului a fost DEPISTATA și in Romania, conform datelor MedLife MedLife a anunțat ca dupa analiza unui lot de 93 de probe, au fost identificate primele doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana, pe teritoriul Romaniei. Conform companiei furnizoare de servicii medicale,…

- In cadrul luptei de idei pentru reformarea invatamantului Sorin Cimpeanu a anuntat, aseara la Europa FM, ca anul scolar 2021 2022 ar putea incepe mai devreme, pentru a avea o durata mai lunga.Ministrul Educatiei a precizat ca elevii isi doresc o vacanta de vara mai lunga."Romania are anul scolar cu…

- Investitia de pana la 700 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic in judetul Arad, anuntata la inceputul lunii februarie, ar urma sa aiba impact major in sistemul energetic national, considera reprezentantii investitorilor, care au participat, marti, la o dezbatere la Consiliului Judetean Arad…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta ca va livra 11 troleibuze Trollino 12 de ultima generatie in municipiul Targu Jiu. Noile troileibuze vor incepe sa transporte calatori in prima parte a anului 2022”, a informat compania. Potrivit…

- Marturia unui șofer roman de tir descrie impasul de dimensiuni uriașe care s-a produs dupa ce mai multe țari, alertate de dezvoltarea noua a Covid-19 de pe teritoriul britanic, au inchis granițele cu UK. Ministerul roman de Externe, apelat de Libertatea, spune ca nu poate oferi un numar clar, dar ca…

- România a împrumutat 2,5 miliarde euro de pe piețele externe pe 9 și 20 de ani, emisiunea având loc pe 24 noiembrie, conform unui comunicat de presa al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Subscrierea a fost de 11,6 miliarde EUR, prin participarea unui numãr de peste 650 de…

- ”Solaris Bus & Coach, lider global in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta castigarea unei noi licitatii si semnarea contractului cu municipiul Reghin pentru livrarea de 10 autobuze hibrid Solaris Urbino 12 pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2022. Valoarea totala…