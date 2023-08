Acvila de câmp este pasărea anului 2023 Cu 1.087 de voturi primite din partea alegatorilor pe pagina de Facebook a Societații de Ornitologie din Romania, pasarea rapitoare a surclasat chira de mare și pelicanul creț. Anul acesta, SOR dedica o serie de activitați de conștientizare acestei specii maiestuoase, care o buna perioada de timp s-a aflat in declin populațional din cauza activitaților […] Articolul Acvila de camp este pasarea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

