- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca onorarea victimelor Holocaustului este o datorie fundamentala a statului roman, dar si un semn de normalitate, care arata ca tara noastra a invatat din lectiile secolului trecut. "Datoria noastra, la 79 de ani de la tragediile care au marcat…

- Mihai Stoica a dezvaluit dialogul dntre mijlocașul Dariu Olaru și arbitrul Horațiu Feșnic, dupa ce mijlocașul del a FCSB a fost eliminat in minutul 80 al infarngerii cu Poli Iași, 2-5. „Am vorbit cu Feșnic dupa meci și i-am dat un sfat, la care mi-a raspuns cu aroganța. Mi-a zis ca Olaru a injurat.…

- In doar șapte luni, ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a crescut datoria externa cu 9,6 miliarde de euro. Prof.dr.Mircea Coșea ne spune ca nimeni nu știe ce-a facut Cițu cu acești bani, lipsa de transparența a ministrului fiind un lucru extrem de grav, atata vreme cat datoria va trebui platita de catre…

- Șeful Poliției Romane și-a dat demisia, dupa ce a fost implicat in scandalul intalnirilor secrete cu interlopii. Liviu Vasilescu a anunțat ca renunța la funcția sa in cadrul unei conferințe de presa.

- Dinamo a evitat la limita o rușinoasa retrogradare in liga secunda, dar lasa in urma cel mai negru sezon din istorie, unul in care haosul din toate structurile clubului a zdruncinat serios echipa. ...

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,57 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 111,45 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la "AAA" ratingul atribuit Statelor Unite dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa, citand adancirea deficitului pentru a finanta masurile de stimulare menite sa combata efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca motiunea de cenzura anuntata de PSD nun are niciun temei serios, pentru ca Guvernul si-a facut datoria cu devotament, cu dedicare, considerand ca ar fi un act politicianist care nu ar avea decat efecte negative asupra democratiei in Romania.