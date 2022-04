Stiri pe aceeasi tema

Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a avertizat ca discutiile de pace intre Ucraina si Rusia ar putea servi Kremlinului drept o "perdea de fum" pentru regruparea trupelor in vederea continuarii ofensivei, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca a vorbit cu seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, despre un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, se va deplasa miercuri la Moscova si joi in Ucraina pentru discutii in vederea gasirii unui armistitiu, a anuntat marti seara presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters.

Acuzațiile de crime de razboi sunt tot mai des intalnite in razboiul din Ucraina. Rusia respinge respinge astfel de acuzații, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov (n. r.: foto stanga).

Armata rusa va continua operațiunea militara in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, la o conferința telefonica, informeaza Interfax.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie".

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, susține ca Ucraina are tot dreptul sa iși apere integritatea teritoriala și cere o soluție diplomatica pentru rezolvarea crizei. Poziția Chinei este o lovitura grea pentru Rusia și Vladimir Putin, care așteptau un sprijin venit de la Beijing.

Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP.