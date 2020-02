"Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, impune o adevarata Omerta - lege a tacerii, tuturor angajatilor din țara. Aceasta adevarata Elena Ceaușescu ar vrea doar un ziar Scanteia, care sa o laude și niciun angajat sa nu mai aiba voie sa aiba opinii publice. Mai nou, angajații sunt puși sa semneze in tabele ca nu vor exprima niciun fel de opinie publica critica la adresa Violetei Alexandru! Mai are puțin sa ceara interzicerea Facebook in Romania, deși cam tocmai asta a facut, fara sa scrie chiar negru pe alb!", a scris Criutian Vasilcoiu pe Facebook.

