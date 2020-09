Acuzații noi pentru Facebook: cum te urmărește compania? Știm cu toții, utilizatori ai tehnologiei fiind, ca datele noastre personale sunt expuse unor riscuri. Deși legislația in vigoare nu permite colectarea acestora fara consimțamantul utilizatorului, și chiar și atunci, doar pentru o perioada limitata și doar pentru anumite scopuri clar expuse, de multe ori legea nu servește drept regula de comportament. De aceea, multe companii de tehnologie, și de multe ori, cele mai mari dintre ele, se confrunta cu acuzații in acest sens. Facebook Inc. este din nou trimis in judecata sub acuzația ca ar fi urmarit utilizatorii Instagram, de data aceasta prin utilizarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

