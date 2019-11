Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care cinci cu varsta cuprinsa intre 11 si 17 ani, in urma unui accident rutier produs duminica seara pe DJ 392, in zona localitatii Movila Verde, microbuzul in care se aflau fiind lovit de un autoturism ce efectua o depasire neregulamentara.Victimele…

- O comisie internationala de experti in siguranta aeriana a criticat dur, vineri, evaluarea sistemului de siguranta al avionului 737 Max al Boeing facuta de Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a SUA, in urma a doua accidente in care 346 de persoane si-au pierdut viata, transmite Reuters.

- Avionul companiei ruse Aeroflot se indrepta de la Moscova catre Seul, cand, din senin, au inceput turbulente severe desi prognoza meteo nu indica conditii de furtuna sau vant puternic. Din acest motiv, pasagerii nu purtau centurile de siguranta si au fost aruncati din scaune, potrivit stirileprotv.ro.…

- Senatul a adoptat, miercuri, tacit, proiectul de lege pentru aprobarea OUG care modifica legislatia pentru a reveni la votul uninominal la alegerea presedintilor de Consilii Judetene, anunța MEDIAFAX.Astfel, ordonanta de urgenta pentru modificarea legislației prin care se revine la votul uninominal…

- Cantareața Alina Sorescu a povestit despre experiența pe care a avut-o cu serviciul de urgența 112. A fost pentru prima oara cand artista a sunat la 112. Alina Sorescu se intorcea de la matușa ei cand a vazut un incendiu. Artista n-a stat pe ganduri și a sunat imediat la serviciul 112. In mediul online,…

- Aeroportul Shannon a transmis pe Twitter la ora locala 05:47 (ora Romaniei, 08:47) ca toate operațiunile de zbor au fost suspendate in urma unui incident. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați de echipele de salvare, relateaza postul RTE. Controlorii de trafic aerian au observat…

- Autoritatile italiene investigheaza cauzele care au obligat o aeronava Boeing 787, a companiei Norwegian, cu 298 pasageri la bord, sa aterizeze de urgenta sambata, pe aeroportul Fiumicino din Roma, dupa ce i s-au desprins niste fragmente de la motor, imediat dupa decolarea cu destinatia Los Angeles,…