Stiri pe aceeasi tema

- "Exista in continuare cateva sau o duzina de persoane asimptomatice zilnic", a declarat un oficial de la Centrul chinez de Control si Preventia Bolilor, citat intr-un articol publicat luni de revista Caixin, referindu-se la persane care poarta virusul, dar care nu prezinta simptome. "Nu putem stabili…

- Oameni sunt in continuare testati pozitiv cu noul coronavirus la Wuhan, la patru zile dupa ce China a anuntat ca nu mai sunt cazurii noi in epicentrul sau, potrivit unei reviste locale, un lucru care provoaca ingrijorari cu privire la faptul ca virusul se raspandeste in continuare in oras, relateaza…

- Medicii din Wuhan mai identifica inca numeroase persoane infectate cu noul coronavirus, la patru zile dupa ce China a anunțat ca numarul cazurilor in oraș a ajuns la zero, arata luni o publicație locala, citata de Bloomberg.”Exista inca pana la cateva zeci de cazuri asimptomatice in fiecare zi”, a declarat,…

- Fanii FCSB au pus, pe centrul comercial unde e si Primaria Sectorului 4, un banner de sustinere pentru medici, anunța MEDIAFAX.Fanii FCSB ii ajuta sa se aprovizioneze pe oamenii de peste 55 de ani. Citește și: Coronavirusul lovește și in Loteria Romana! Incepand de astazi vor fi inchise…

- Numarul zilnic de cazuri noi de Covid-19 identificate in Coreea de Sud a scazut sub 100 pentru prima data in peste trei saptamani, potrivit cifrelor date publicitatii duminica de autoritatile sanitare din aceasta tara si citate de DPA.Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a raportat…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca noul coronavirus are mutații asemanatoare virusului HIV și Ebola, avand o capacitate mai mare de pana la 1.000 de ori de a se conecta cu celulele umane decat a virusului SARS.

- Deputatul PNL Antoneta Ionita atrage atentia ca unii politicieni folosesc situatia creata de coronavirus pentru a castiga popularitate in ochii electoratului. Reprezentanta PNL indeamna la calm si responsabilitate din partea decidentilor politici.

- Analiza genomica pe baza a 93 de mostre ale noii tulpini de coronavirus a aratat ca virusul nu provine din piata de peste din Wuhan, ci a fost adus acolo din alta parte raspandindu-se rapid din cauza numarului mare de oameni, spune o echipa de cercetatori chinezi, potrivit South China Morning Post,…