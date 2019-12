Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului Mark Esper a luat vineri apararea cresterii drastice a cheltuielilor militare solicitate aliatilor Statelor Unite de presedintele Donald Trump, subliniind ca NATO nu isi poate permite state "parazite", informeaza AFP. "Majoritatea statelor considera SUA drept cel mai bun partener…

- Amazon l-a acuzat pe presedintele american Donald Trump ca a influentat atribuirea de catre Pentagon, la sfarsitul lui octombrie, a unui mega-contract pentru stocarea datelor online (cloud) in valoare de 10 miliarde de dolari companiei Microsoft, potrivit unui document judiciar dat publicitatii luni,…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat marti atacul impotriva Chinei, afirmand ca aceasta tara ”a inselat” Statele Unite, cu toate ca a atribuit situatia actuala politicilor fostilor lideri ai Statelor Unite. Trump a avertizat totodata ca va majora tarifele daca nu va fi incheiat acordul…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie in Camera Reprezentanților a Statelor Unite in contextul in care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Mai multi lideri politici si din cadrul administratiei americane - de la avertizorul de integritate la Donald Trump - sunt implicati in scandalul ucrainean, care-l ameninta pe presedintele Statelor Unite cu o procedura de destituire in Congres, relateaza AFP, care prezinta principalii actori ai scandalului.

- Selectionerul Angliei, Eddie Jones, a declarat ca se asteapta sa infrunte "15 Donald Trump" la meciul cu reprezentativa Statelor Unite, joi, la Kobe, in cadrul Grupei C a Cupei Mondiale de rugby 2019."Va fi ca si cum am infrunta 15 Donald Trump pe teren.

- ”Atacul a fost lansat din nord si a fost incontestabil sponsorizat de Iran”, a acuzat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, Turki al-Maliki, intr-o conferinta de presa dedicata prezentarii concluziilor unei anchete oficiale, in care au fost dezvaluite fragmente de ”drone” si ”rachete…