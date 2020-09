Acuzații: Facebook ar fi colectat date valoroase despre utilizatorii săi Facebook Inc. este trimisa in judecata pentru ca ar fi spionat utilizatorii Instagram, prin utilizarea neautorizata a camerelor lor de telefonie mobila, potrivit Bloomberg. Procesul provine din rapoartele mass-media din iulie, care evidențiaza ca aplicația de partajare a fotografiilor parea sa acceseze camerele iPhone chiar și atunci cand nu erau utilizate in mod activ. Aceasta noua acuzație vine dupa ce Facebook a fost acuzata, intr-un proces intentat luna trecuta, ca a folosit tehnologia de recunoaștere faciala pentru a culege in mod ilegal datele biometrice ale celor peste 100 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știm cu toții, utilizatori ai tehnologiei fiind, ca datele noastre personale sunt expuse unor riscuri. Deși legislația in vigoare nu permite colectarea acestora fara consimțamantul utilizatorului, și chiar și atunci, doar pentru o perioada limitata și doar pentru anumite scopuri clar expuse, de multe…

- In SEO, ca in orice alta tehnica de marketing online, continutul este cel care poate face diferenta intre succes si insucces. Altfel spus, cuvintele "care vand" reprezinta sufletul comertului / al promovarii in cazul oricarui brand. Acest aspect este valabil indiferent ca ne referim la mediul…

- Cautarile pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o creștere a numarului de cazuri de coronavirus cateva saptamani mai tarziu, susțin cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, conform Bloomberg. Oamenii de știința au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- Cele mai multe cautari au fost facute in New York, New Jersey si California, astfel ca Google Trends poate fi un instrument valoros pentru prezicerea unor noi focare de infectie COVID-19, scrie Bloomberg. O persoana care are dureri de stomac si cauta tratament pe Google ar putea fi de ajutor. Acestia…

- Cautarile de pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 cateva saptamani mai tarziu, au descoperit cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, informeaza Bloomberg.Acestia au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- Volkswagen poate depași Tesla, atat in ​​ceea ce privește numarul de mașini electrice produse, cat și in materie de dezvoltare software, a declarat președintele comitetului de intreprindere Bernd Osterloh intr-un interviu citat de Bloomberg. „Daca Tesla inființeaza trei fabrici in care pot fi produse…

- Producatorul de componente auto Continental anunta un plan de restructurare a 30.000 de joburi la nivel global, scrie agenția de presa Bloomberg. Compania germana are in Romania 20.000 de angajati, fiind de fapt cel mai mare angajator din industria auto locala, inaintea celor de la Dacia Renault și…

- Apple le-a cerut subcontractorilor sa ii livreze cel putin 75 de milioane de telefoane iPhone 5G pana la finele acestui an, un numar comparabil cu cel inregistrat in 2019, cand a fost lansata precedenta versiune de iPhone, transmite Bloomberg. Potrivit surselor citate de Bloomberg, Apple…