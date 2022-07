Acuzat de înşelăciuni cu imobile, sub control judiciar Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, luni, contestatia formulata de un cetatean italian, deferit justitiei intr-un dosar de inselaciune. In urma hotararii judecatorilor craioveni, inculpatul ramane sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, cetateanul italian si alti patru suspecti ar fi indus in eroare 24 de persoane cu ocazia vanzarii unor apartamente. Prejudiciul a fost calculat de anchetatori la peste un milion de euro. Procurorii DIICOT din Craiova anuntau, pe 25 septembrie 2020, retinerea unui cetatean italian suspectat de comiterea mai multor infractiuni de inselaciune.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

