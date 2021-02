Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul acuzarii lui Donald Trump se bazeaza pe ”fapte concrete și solide”, a declarat marți senatorul democrat Jamie Raskin, difuzând un montaj video la deschiderea procesului fostului președinte, relateaza AFP. Alesul, fost profesor în drept, a promis ca va evita „lecțiile…

- Congresmanul democrat Jamie Raskin, avocat, i-a cerut joi lui Donald Trump sa „depuna marturie sub juramânt” despre „conduita sa din 6 ianuarie”, ziua atacului asupra Capitoliului de catre susținatorii sai, care l-a determinat sa fie judecat în fața Senatului, potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza in acest moment sa semneze o gratiere pentru el insusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv, potrivit Reuters. Consilieri ai Casei Albe…

- Trupele Garzii Naționale din toata țara sunt trimise la Washington DC pentru a descuraja o repetare a revoltei de pe 6 ianurie care s-a soldat cu decese. FBI a avertizat ca susținatorii lui Trump pun la cale „proteste armate” la Capitoliul SUA și la toate celelalte capitolii din țara. Esplanada…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat o reuniune a biroului politic al partidului comunist, aflat la putere, pentru a pregati congresul formatiunii la inceputul lunii ianuarie. Acesta ar fi primul in ultimii cinci ani, scrie agerpres . Doar opt congrese de la inființare Acest Congres al Partidului…