ACUE: Operatorii din sectorul energetic, pregătiţi să asigure continuitatea alimentării cu energie în contextul provocărilor generate de răspândirea COVID-19 Operatorul de sistem si de transport al energiei electrice, distribuitorii si furnizorii de energie electrica si de gaze naturale sunt pregatiti sa faca fata provocarilor generate de raspandirea coronavirusului si sa asigure continuitatea alimentarii pentru populatie si agentii economici, potrivit Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).



"Membrii ACUE au pus in aplicare planuri de management care prevad actiuni si masuri clare si care respecta cu strictete toate recomandarile si masurile anuntate de autoritati in vederea limitarii raspandirii coronavirusului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia guvernului italian de a suspenda plata ratelor la creditele ipotecare pentru cetatenii aflati in carantina este o masura pana acum fara precedent in lupta pentru reducerea impactului economic al epidemiei de Covid-19, dar definitorie pentru situatia in care se afla țara, scrie The Guardian,…

- Cea de-a 13-a editie a festivalului de film documentar si drepturile omului One World Romania, programata sa aiba loc intre 20 si 29 martie la Bucuresti, a fost amanata, potrivit news.ro.Citește și: DNA a gasit la DIICOT interceptari care il INFUNDA pe fostul vicepreședinte PSD Caraș - Transcrierea…

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii cu 350 mil. lei pentru achiziția de materiale santitare, in contextul coronavirusului Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei, pentru achiziția de materiale santitare, in contextul situatiei generate de coronavirus,…

- Guvernul a suplimentat bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 mil. lei pentru achiziția de materiale santitare, in contextul coronavirusului Guvernul a suplimentat bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei, pentru achiziția de materiale santitare, in contextul situatiei generate de…

- Devine coronavirusul mai slab cand cresc temperaturile? Virologul Thomas Pietschmann explica de ce venirea primaverii ofera un motiv de speranta si de ce femeile au un avantaj clar in lupta impotriva bolii Covid-19.

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica. Credincioșii pot saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei.

- In contextul cresterii numarului de cazuri confirmate de infectii cu virusul Covid-19 (coronavirus) in Republica Italiana, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor Republicii Moldova aflați in Italia sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor italiene la acest subiect.

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…