Senatul american a deschis joi procesul de impeachment (punere sub acuzare si destituire) impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA. Sesiunea este prezidata de Chuck Grassley, senatorul cu rangul cel mai inalt in camera superioara a Congresului, care i-a invitat pe cei sapte procurori (''managers'') desemnati de majoritatea democrata a Camerei Reprezentantilor condusi de congresmanul Adam Schiff. Acesta din urma a citit pe un ton grav cele doua capete de…