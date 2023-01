Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului „Victor Babes", Simin Aysel Florescu, a declarat joi ca sezonul gripal actual este asemanator cu cele de dinainte de pandemie, nivelul de internari si consultatii in unitatea medicala fiind, deocamdata, la un nivel suportabil.

- In saptamana S 52 (26.12.2022-01.01.2023) numarul total de cazuri de infecții respiratorii(gripa clinica, IACRS și pneumonii) a fost de 74.567 cazuri. Deși in aceasta saptamana auexistat subraportari datorate sarbatorilor de iarna, variația in plus fața de media calculata de48.489 cazuri din aceleași…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a declarat ca, pe langa cazurile de COVID, cadrele medicale se confrunta si cu un numar din ce in ce mai mare de cazuri de gripa, si mai ales gripa severa. Simin Aysel Florescu a fost…

- A fost alerta cu bomba la mall-ul Sun Plaza din Bucuresti. Mall-ul a fost evacuat chiar in timp ce clienții faceau cumparatturile de Craciun. Trupele speciale au ajuns la fața locului pentru controlul de rigoare in astfel de cazuri. Alerta cu bomba la Sun Plaza din București. Toți clienții din centrul…

- Solstițiul de iarna din 2022 are loc miercuri, 21 decembrie, la ora 23:49 (ora Romaniei) pentru emisfera nordica. Momentul mai este numit și solstițiul din decembrie Solstițiul de iarna reprezinta momentul astronomic in care Soarele ajunge la Tropicul Capricornului (sau Tropicul de Sud), astfel ca noi…

- Aproape 100.000 de infecții respiratorii acute au fost inregistrate in Romania in saptamana 5-11 decembrie, potrivit unui raport publicat joi, 15 decembrie, de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Este vorba despre o creștere cu peste 25.000 de cazuri comparativ cu saptamana anterioara, evoluție…

- Marea Neagra a devenit un centru de gravitatie pentru politicile pe care Alianta Nord Atlantica le dezvolta. Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a readus in discutie ideea unei strategii dedicate acestei zone. In jurul Marii Negre sunt 3 tari NATO, dar si doua state partenere, Ucraina si Georgia, iar…