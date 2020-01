Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 267 de localitati, din 26 de judete, cu un numar de 619 focare (dintre care 7 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A), iar in alte 10 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform datelor transmise…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 235 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 609 de focare (dintre care 9 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A). Numarul focarelor active a scazut cu 17 de la precedenta actualizare. In alte 11 judete au…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 254 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 709 focare (dintre care 11 focare in exploatatii comerciale si 4 focare in exploatatii de tip A), in alte sapte judete fiind diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform unui comunicat al Autoritatii…

Teleorman: 220 de focare de pesta porcina africana active in gospodariile populației; alte 537 de cazuri la mistreți/ Au fost stinse 164 de focare in Eveniment / on 27/11/2019 at 12:33 / Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 261 de localitați din 28 de județe, cu 4 focare in exploatații…

- La aceasta data, conform Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 260 de localitați din 26 de județe, cu un numar de 792 de focare, din acestea 17 focare fiind in exploatații comerciale și 5 focare in exploatații de tip A. In…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 291 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 956 de focare (dintre care 16 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A). Conform ANSVSA, in judetul Calarasi, virusul mortal a afectat 2 exploatatii comerciale si peste 100 de mistreti.

