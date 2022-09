Stiri pe aceeasi tema

- Noi variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 ar putea sa apara in aceasta iarna, insa vaccinurile existente pe piata ar trebui sa protejeze in continuare populatiile impotriva formelor grave de COVID-19, a anuntat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Agentia europeana de reglementare medicala…

- Comisia Europeana a avertizat vineri asupra posibilitatii de a fi necesara in lunile urmatoare reintroducerea unor masuri menite sa incetineasca raspandirea COVID-19, inclusiv purtarea mastii si limitarea reuniunilor, si a insistat asupra importantei vaccinarii pentru a tine pandemia sub control, anticipand…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat, joi, vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate impotriva variantei Omicron de alianta Pfizer-BioNTech si de compania americana Moderna, informeaza AFP. Vaccinurile „tintesc subvarianta Omicron BA.1 pe langa tulpina originala a noului coronavirus”, au…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat miercuri vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Reuters, potrivit agerpres.…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat dozele booster ale vaccinurilor Moderna si Pfizer/BioNTech readaptate pentru a tinti actualele subvariante dominante BA.4/BA.5 ale tulpinii Omicron a coronavirusului. Ambele vaccinuri includ, totodata, versiunea originala…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat miercuri vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Reuters.

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat miercuri vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Reuters. Ambele vaccinuri includ…

- Romania ar urma sa intre in posesia vaccinului anti-COVID adaptat tulpinilor care circula in prezent in luna octombrie, cand va incepe o noua campanie de vaccinare, a anunțat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. ”Sper sa avem succes cu o noua campanie de vaccinare…