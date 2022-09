Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a impus prin decret obligatia de a asculta bataile inimii fatului inainte de avort, o cerinta pe care vor trebui sa o indeplineasca toate femeile insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina.

- Cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.029 de miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, apoi va scadea la 4.013 de miliarde de kWh in 2023, pe masura ce temperaturile se vor modera. Aceaste date referitoare la cerere contrasteaza cu un minim al ultimilor…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani, informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producatorilor agricoli…

- Alocarea necesara Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru a incepe plata granturilor de cate 5.000-120.000 de euro catre beneficiarii Masurii 2 IMM AGRI-FOOD figureaza in Ordonanța 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul in curs, publicata recent in Monitorul Oficial.

- Guvernul ungar a creat un Consiliu Național de Aparare sub conducerea premierului Viktor Orban. Despre aceasta a anunțat reprezentantul premierului Bertalan Khavashi, transmite RIA Novosti. Potrivit lui Khavashi, consiliul a fost inființat pe fondul operațiunii speciale rusești in Ucraina și „crizei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin OUG privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi…