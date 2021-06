Stiri pe aceeasi tema

- In urma Tratatului semnat de 16 state, printre care și Romania, a fost recunoscuta unirea Transilvaniei cu Patria Mama și consfințirea Romaniei Mari, așa cum fusese stabilita la 1 Decembrie 1918. Tratatul a reprezentat și o recunoaștere a idealurilor revoluționarilor maghiari de la 1846 care au luptat…

- Florin Citu va prezenta miercuri, in plenul reunit al parlamentului, PNRR Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu va prezenta mâine, în plenul reunit al parlamentului, Programul National de Redresare si Rezilienta. Sedinta este programata…

- Marele actor Ion Dichiseanu, care a murit joi, 20 mai, pe un pat de spital dupa mai multe luni de suferinta, obisnuia sa spuna ca in viata i-a lipsit un singur lucru. Desi a fost un rasfatat al scenei, iar publicul il incarca mereu cu energie pozitiva, a avut un singur regret.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat un ordin pentru aprobarea protocolului de medicina fizica si de reabilitare post-COVID-19, care are ca scop ameliorarea starii fizice a pacientilor care au fost infectati cu noul coronavirus, precum si „cresterea capacitatii acestora de a se intoarce la o…

- Impreuna cu colegii mei din Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, am participat la o intalnire cu Oana Ursache, secretar de stat in Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Am discutat despre mai multe proiecte precum Muzeul on-line al Diasporei, Diaspora HUB, DRP-…

- Vești proaste pentru bucureșteni. Vor avea de așteptat ceva mai mult pentru sosirea trenurilor. In contextul prelungirii starii de alerta in Romania, Metrorex anunța ca, incepand de vineri, 26 martie, calatorii vor aștepta un pic mai mult sosirea trenurilor in stații. Asta, insa, in afara orelor de…

- OMS recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca „in acest moment”. Experții OMS continua sa evalueze riscurile dupa apariția cazurilor de tromboza. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca inca evalueaza riscurile, insa recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca…