Actrița Bella Thorne și iubitul ei s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă? Actrița Bella Thorne (23 de ani) s-a logodit cu iubitul ei, Benjamin Mascolo (27 de ani). Cei doi formeaza un cuplu de 2 ani. Solistul de origine italiana a anunțat logodna sambata, 20 martie 2021, in mediul online. „A spus DA”, a scris Benjamin pe Instagram, alaturi de mai multe imagini. Actrița Bella Thorne și iubitul ei s-au logodit. Cum arata inelul de logodna? La Stories, muzicianul a publicat un videoclip in care a fost surprinsa reacția solistei. „Iți mulțumesc pentru ca ești minunata, draga mea. Te iubesc atat de mult”, a spus Benjamin. „Yay! Ne casatorim. Vom celebra atat in Italia, cat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

