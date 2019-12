Stiri pe aceeasi tema

- La un moment dat, in viața, cu toții ne confruntam cu momente in care nu mai avem speranța in ceea ce privește iubirea și ne gandim ca toate se vor sfarși cum nu se poate mai rau. Deși norocul este un lucru esențial in viața oricarui om, niciodata nu trebuie sa uitam de credința, caci prin credința…

- Dacian Varga este cam scump la vedere in showbiz si prefera sa isi traiasca viata in spatele reflectoarele. Fotbalistul a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a vorbit despre cariera, copilarie, familie, dar și despre cea mai importanta persoana din viața lui!

- Mai sunt cateva zile și se implinește o luna de la moartea lui Mihai Constatinescu. Regretatul artist a incetat din viața la 73 de ani, dupa ce s-a luptat aproape toata viața cu probleme serioase la inima. Mormantul lui este in continuare un loc de pelerinaj pentru apropiați și fani, care aduc zilnic…

- Motto: "Cunoasterea este puntea care ne conecteaza cu toti cei care au trait vreodata inaintea noastra. De la civilizatie la civilizatie si de la viata la viata, contribuim cu povestile individuale care devin istoria noastra colectiva.Indiferent cat de bine pastram informatiile despre trecut, cuvintele…

- Și-a dedicat o jumatate din viața localitații, iar fiecare zi o incepe cu gandul la cei care ii trec pragul pentru a-și rezolva problemele. Primarul orașului Cricova, Valentin Guțan, este unul dintre cei mai longevivi edili din Republica Moldova. Acesta activeaza in fruntea administrației publice locale…

- Smiley o sa ofere spectatorilor care vor veni in cele 15 orase in care ajunge cu turneul sau national Smiley Omul https: bilete.smiley.ro un concert cat o viata de OM. Cele peste 2 ore de live vor traversa, cu ajutorul celor mai cunoscute piese ale lui Smiley, al povestilor video, jocurilor de lumini,…

- Tarek Muller (30 de ani), co-fondatorul brandului de fashion online About You, a acordat un interviu ziarului „Adevarul“ in care a povestit cum a reusit la doar 16 ani sa puna pe picioare prima lui afacere, de ce a ales sa intre pe piata din Romania, dar si care sunt cele mai importante aspecte de care…

- Svetlana Carstean a stiut inca din copilarie ca trebuie sa devina scriitoare. Spune ca a fost aproape un automatism care a inceput sa se manifeste de timpuriu, chiar de la varsta de 12 ani, cand a inceput sa scrie proza. Poezia a venit pe nesimtite, in adolescenta.