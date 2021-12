Stiri pe aceeasi tema

- Actrița japoneza Sayaka Kanda a fost descoperita, sambata, moarta in Sapporo. In acea zi, Kanda fusese programata sa interpreteze rolul Eliza Doolittle in spectacolul My Fair Lady, dar invocand o boala, dublura ei și-a asumat rolul.Vedeta de 35 de ani, care ii dadea voce Annei in versiunea japoneza…

- Artista a fost gasita, sambata, pe balconul din fața unei camere de la etajul 14, dupa ce și-ar fi dat drumul in gol de la ultimul etaj al hotelului in care era cazata. Organele de poliție au transmis ca, potrivit primelor informații, ar fi vorba despre o tentativa de suicid. Autoritațile au in calcul…

- Tragicul anunț a fost facut chiar de catre Andreea Marian pe o rețea de socializare.Andrei Thutan, un tanar regizor talentat in varsta de 34 de ani a murit in urma unui accident.Vedeta de televiziune a transmis condoleanțe in mediul online și totodata a dorit sa ii aduca un ultim omagiu, acestuia așa…

- Vedeta de reality TV și fosta Miss SUA Shanna Moakler a fost cea care a facut publica informația despre moartea lui Freeman, scrie apropotv.ro .Foto: Profi MediaManagerul sau, Joe S. Montificore, a confirmat vestea pentru Deadline: „Ne simțim cu adevarat devastați de pierderea iubitului nostru Heath…

- Realizatoarea de televiziune Gabriela Cristea s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși este vaccinata. Vedeta a declarat pentru Antena 3 ca simptomele pe care le are sunt asemanatoare cu cele ale unei gripei. Gabriela Cristea spune ca primele semne de boala au aparut ieri, in timp ce se afla in platoul…

- Doliu in lumea teatrului romanesc. In urma cu cateva ore s-a stins din viața Ionuț Stoica, un actor gorjean extrem de iubit și apreciat de public, dar și de colegii sai. Cu profund regret, reprezentanții Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” au anunțat trecerea in neființa a colegului lor, rapus de infecția…