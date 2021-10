Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a 17-a editie a Bucharest International Film Festival (BIFF) va debuta in data de 4 septembrie 2021, ora 19.00, la Cinema Muzeul Taranului Roman. Filmul care va deschide acesta editie este „Petrov’s Flu”, in regia celebrului si incomodului regizor rus Kirill Serebrennikov. Productia a fost prezentata…

- Filmul rusesc „Vanatorul de balene/ The Whaler Boy”, de Philipp Yuryev, a castigat Trofeul Transilvania sambata seara, la gala de inchidere a celei de-a 20-a editii a TIFF. Filmul „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghitescu, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj romanesc. Juriul competitiei oficiale a fost…

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- Actorul Bill Murray va face parte din distributia urmatorului film al cineastului american Wes Anderson, alaturi de Tilda Swinton. Productia pentru noul lungmetraj urmeaza sa inceapa in luna august, in Spania, potrivit Variety. Cel mai recent, Murray a jucat in „The French Dispatch”…

- Lungmetrajul egiptean „Feathers”, regizat de Omar El Zohairy, a castigat marele premiu al sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes, care a fost prezidata anul acesta de cineastul Cristian Mungiu.

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Festivalul de Film de la Cannes 2021 a inceput pe 6 iulie, iar pe 17 iulie se incheie. Pana acum, pe parcursul acestor zile, o mulțime de celebritați și-au facut apariția pe covorul roșu. Unele au atras atenția cu eleganța lor, iar altele cu gafele de la eveniment, așa cum e și cazul Vanessei Paradis.…