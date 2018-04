Actrita Eva Longoria, celebra pentru rolul sau din serialul "Desperate Housewives" ("Neveste disperate"), a primit luni o stea pe celebra Walk of Fame din Hollywood, momentul fiind "o victorie pentru toata comunitatea latino", dupa cum a declarat vedeta, in varsta de 43 de ani.



"Reprezentarea (minoritatilor) este importanta. Prin urmare de fiecare data cand un latino primeste o stea pe Walk of Fame, este o noua victorie pentru comunitate'', a apreciat pentru AFP actrita, nascuta in Texas (sudul Statelor Unite) intr-o familie modesta.



Actrita, regizoarea, producatoarea…